ММА Нгану си припомни работата в кариерата за пясък в Камерун 26 юни 2020 | 12:59 Прочетена 460 0



копирано





За щастие, Нгану успява да напусне родината си и да стигне до Франция, където прави първите си стъпки в бойните спортове. Към днешна дата той е най-страховитият боец в тежка категория на UFC. Франсис е с рекорд 15-3 в ММА и се намира в серия от 4 поредни победи с нокаут в първия рунд. Той си гарантира нов шанс за титлата, но ще трябва да чака, защото Миочич ще брани пояса срещу Даниел Кормие.

View this post on Instagram A post shared by Francis Ngannou (@francisngannou) on Jun 25, 2020 at 11:42am PDT “Сега може и да съм топ боец на UFC, но винаги когато се прибера у дома минавам през кариерата за пясък и работя с моите приятели. Така работихме когато бяхме деца. Днес е забавно да го правя, но като дете бях принуден да работя и това много ми тежеше. Трябваше да работя, защото това беше единственият начин, чрез който да изкараме необходимото, сподели Нгану.



mma.bg Претендентът за титлата в тежка категория на UFC Франсис Нгану не забравя откъде е тръгнал. "The Predator" сега е на върха в ММА, но в ранните си години е работил в кариера за пясък в Камерун. 33-годишния боец оцелявал на ръба със своето семейство и работата в кариерата била единствения начин да изкарваш пари за прехраната си.За щастие, Нгану успява да напусне родината си и да стигне до Франция, където прави първите си стъпки в бойните спортове. Към днешна дата той е най-страховитият боец в тежка категория на UFC. Франсис е с рекорд 15-3 в ММА и се намира в серия от 4 поредни победи с нокаут в първия рунд. Той си гарантира нов шанс за титлата, но ще трябва да чака, защото Миочич ще брани пояса срещу Даниел Кормие.“Сега може и да съм топ боец на UFC, но винаги когато се прибера у дома минавам през кариерата за пясък и работя с моите приятели. Така работихме когато бяхме деца. Днес е забавно да го правя, но като дете бях принуден да работя и това много ми тежеше. Трябваше да работя, защото това беше единственият начин, чрез който да изкараме необходимото, сподели Нгану. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 460

1