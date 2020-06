Алекс Лин заменя Паскал Верлайн във Формула Е

Британецът Алекс Лин ще заеме мястото на Паскал Верлайн в отбора на Mahindra във Формула Е до края на сезона. Това бе обявено то индийския тим в техните социални мрежи.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We are pleased to announce that <a href="https://twitter.com/alexlynnracing?ref_src=twsrc%5Etfw">@alexlynnracing</a> will be joining Mahindra Racing for the remainder of the 2019/2020 <a href="https://twitter.com/FIAFormulaE?ref_src=twsrc%5Etfw">@FIAFormulaE</a> season! Find out more here: <a href="https://t.co/jCKtSN6sep">https://t.co/jCKtSN6sep</a><br> <a href="https://twitter.com/hashtag/ABBFormulaE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ABBFormulaE</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Racing?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Racing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Motorsport?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Motorsport</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/passioneers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#passioneers</a> <a href="https://t.co/HPOc7c5zSh">pic.twitter.com/HPOc7c5zSh</a></p>— Mahindra Racing (@MahindraRacing) <a href="https://twitter.com/MahindraRacing/status/1275730401349242882?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Смяната идва, след като Верлайн изненадващо напусна отбора по време на прекъсването в шампионата заради пандемията от коронавирус.

В кариерата си, Алекс Лин има общо 21 старта във Формула Е, с отборите на DS Virgin и Jaguar, като най-доброто му класиране е шесто място в Пунта дел Есте през 2018. Той ще си партнира с белгиеца Жером Дамброзио.

Верлайн от своя страна се очаква да подпише с Porsche за началото на сезон 2020/2021, след като през последните два сезона с индийския отбор, в които записа една пол позиция (Мексико Сити 2019) и най-доброто класиране от второ място (Сантяго 2019).

Сезон 2019/2020 във Формула Е ще завърши с шест старта в Берлин между 5 и 13 август.