Коу предупреди Коулман да не очаква специално отношение

Коулман, който миналата година спечели световната титла на 100 метра в Доха и беше фаворит за Игрите в Токио, може да бъде наказан за две години, след като е с временно спрени състезателни права за три провала на местонахождението за 12 месеца - последният от които се случи, когато той е бил на коледно пазаруване вместо да бъде в къщата си, когато допинг ченгетата е трябвало да го посетят.



View this post on Instagram A post shared by Christian Coleman (@_coleman2) on Mar 6, 2020 at 10:07am PST Въпреки това миналата седмица 24-годишният американец заяви, че двегодишна присъда ще бъде “прекалена“.

Коу обаче даде ясно да се разбере, че световният рекордьор на 60 метра няма да получи специално отношение: “Ще бъда много изненадан, ако има някаква мисъл, че тук или в някой от тези случаи ще бъде постигната сделка. Системата за антидопинг не работи така. Спортистите са помолени да дават местонахождението си за един час на ден и има голям обхват, ако този час внезапно се превърне в проблем. Това не е тайно морско право. Не е необходима диплома по логистика от Кеймбридж, за да разберете това. Това е, което се очаква да правите.“



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

