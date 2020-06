Англия Ван Дайк: Вдигнахме летвата на съвсем различно ниво 26 юни 2020 | 10:19 - Обновена Прочетена 388 0



Холандският защитник на Ливърпул каза в интервю за BT Sport: "Невероятно е, че съм част от този отбор на Ливърпул. Миналата година спечелихме Шампионската лига, а сега ще вземем и титлата във Висшата лига. Специално за първенството, там вдигнахме летвата на съвсем различно ниво. Направихме го с постоянство и го направихме с класа.

Champeones!



The celebrations are well underway in Liverpool!



Virgil van Dijk joins #PLTonight along with the rest of the Liverpool squad!



Sorry @RioFerdy5.. pic.twitter.com/knGmhhv6sK — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 25, 2020 "Чувството е просто фантастично. От момента, в който се присъединих към този отбор, ние всички сме заедно, държим един на друг и се подкрепяме. От хората в Мелууд, през тези на стадиона и до футболистите, разбира се. Ние всички искаме едно и също, а извън терена имаме необикновена връзка".



Ливърпул спечели 28 от последните си 31 мача във Висшата лига и може да счупи рекорда на Манчестър Сити от 100 точки само в рамките на един сезон. Този рекорд бе поставен преди две години, когато отборът на Хосеп Гуардиола завърши на 25 точки пред "червените".



Капитанът



"Той промени всичко още в момента, в който прекрачи прага. Всички го последваха и резултатите са налице. Приключението ни от първия му ден до титлата беше наистина много, много специално. Той е страхотен лидер и страхотен човек. Имаме пълно доверие в него", каза Хендерсън.

