Сьомин нападна боса на Локо (Москва)

Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку,что он делает в своём интервью «Спорт-Экспрессу»,но и на любые другие темы. Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял,каких потерял,какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем,кто работает и что-то делает,а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей. «Локомотив»- это ни я,но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив»-это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти,потому что не способен руководить таким клубом!

