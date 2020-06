Англия Натаниeл Клайн напуска Ливърпул 25 юни 2020 | 18:43 - Обновена Прочетена 372 0



Договорът на 29-годишния англичанин изтича на 30 юни и няма да бъде подновен.



Бранителят премина при "червените" от Саутхямптън през 2015 година. Този сезон Клайн няма изигран нито един мач, след като през лятото на миналата година получи тежка контузия на коляното. От януари до юни 2019-а той игра под наем в Борнемут.



We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.



Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career — Liverpool FC (at ) (@LFC) June 25, 2020

