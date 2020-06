Франция Три положителни теста в Монако 25 юни 2020 | 17:46 - Обновена Прочетена 104 0



Depuis le début de semaine, les joueurs de l’effectif professionnel de l’AS Monaco se soumettent à de nombreux tests médicaux et physiques visant à évaluer avec précision l’état de forme et de santé de chacun.https://t.co/XssddXqwwt — AS Monaco (@AS_Monaco) June 25, 2020 Френският Монако съобщи, че в тима има три положителни теста за коронавирус. Един играч е заразен, но заболяването протича без симптоми. Сега футболистът е поставен под карантина за две седмици. В отбора са открити и два положителни теста, които са били по време на периода на карантина. В момента футболистите не са носители на вируса и могат да продължат да тренират.

