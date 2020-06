Официално: Големият Винс Картър прекрати кариерата си

След 1,541 мача, 8 селекции за "Мача на звездите", няколко Идеални отбори на НБА, участник в най-запомнящия се Конкурс по забивки и редица потрошени кошове, великият Винс Картър официално обяви, че прекратява активната си баскетболна дейност. Винсанити направи това изявление в специалния епизод на The Ringer - "Winging It with Vince Carter".

"Официално приключих с професионалния баскетбол", заяви красноречиво легендата, омагьосала милиони.

Така Винс се оттегля от любимия си спорт след 22 години в Националната Баскетболна Асоциация, където защитаваше екипите на Торонто, Ню Джърси, Орландо, Финикс, Далас, Мемфис, Сакраменто и Атланта. 43-годишната икона на баскетбола така и не успя да се докосне до трофея от НБА, но със сигурност плени сърцата на всички фенове на играта със своето себераздаване, скромност и атлетизъм на паркета.

"Това, че вкарах последната си стрелба, значително помогна на ситуацията. Ако не бях вкарал последната си стрелба, всичко щеше да е малко по-различно. Щеше да ме сърби, щях да искам да изиграя още една минута, само и само да нанижа още една стрелба. Нямаше да ми пука как - дали с наказателен, поднасяне, не ми пука. Като играч, който е изиграл последния си мач, ти искаш винаги да твърдиш, че си отбелязал последния си изстрел. И сега аз мога да го твърдя, това ме прави щастлив", сподели Картър за последния си изстрел - тройка в последните секунди на мача на Атланта срещу Ню Йорк Никс през март.