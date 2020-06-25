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Славия Slavia

Локомотив (Пловдив) 0:1 Славия

последен:
20.06.2020

Славия - ЦСКА-София

следващ:
27.06.2020

създаване: 1913г.
стадион: "Славия"
президент: Венцеслав Стефанов
треньор: Златомир Загорчич
web: Славия / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Обявиха съдиите за Славия - ЦСКА-София, Лудогорец - Локо Пд и Берое - Левски

25 юни 2020 | 15:16
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Обявиха съдиите за Славия - ЦСКА-София, Лудогорец - Локо Пд и Берое - Левски
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СК към БФС обяви съдийските наряди за 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоят между Славия и ЦСКА-София е поверен на Ивайло Стоянов. Лудогорец - Локомотив (Пловдив) ще ръководи Георги Давидов, а Берое - Левски е поверен на Валентин Железов.

Ето всички наряди:

26, Юни 2020 г. Петък 18:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Етър
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов                    
СН:    Мартин Живков Богдев     

26, Юни 2020 г. Петък 21:00 ч.
ФК Витоша - ФК Царско село 2015
ГС:    Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
27, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    
СН:    Кирил Манолов Лозанов     
 
27, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев                    
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
28, Юни 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Левски
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                    
СН:    Константин Делов Писков     
 
29, Юни 2020 г. Понеделник 18:45 ч.
ПФК Дунав - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                    
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
29, Юни 2020 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК Арда - ПФК Ботев
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков                    
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 

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                  COVID-19 се разраства: Сериозен скок на рисковите лица в Кърджали

                
              

              

                
                  Жена и две деца от Лом са заразени с COVID-19, бащата участвал в религиозната сбирка в Перущица 
                
                
                  Жена и две деца от Лом са заразени с COVID-19, бащата участвал в религиозната сбирка в Перущица 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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