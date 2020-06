Яп Стам призна какво е довело до напускането му на Манчестър Юнайтед през 2001 г.

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Яп Стам вдигна завесата около изненадващото му напускане на клуба през 2001-ва. За трите години, които прекара на “Олд Трафорд”, нидерландецът има на сметката си три титли от Висшата лига, триумф в Шампионска лига и ФА Къп и бе един от основните футболисти в състава на “червените дяволи”, като трансферът му бе изненада за всички привърженици тогава. Самият Стам разказа пред Four Four Two каква е била цялата ситуация, като призна, че причината за напускането му е била автобиографията, която играчът изкарва тогава. Оказва се, че самият сър Алекс Фъргюсън не е харесал книгата, което е довело до продажбата на защитника.

“Първоначално Фъргюсън ми каза да не се притеснявам относно съдържанието на книгата, но в сряда, сутринта преди мача ни, бях информиран, че трябва да говоря с него на следващия ден, защото не бил доволен от нещо”, признава Стам. “След мача се прибрах и още в 8 часа сутринта на следващия ден отидох да говорим, защото исках да решим проблема. Казах му, че знае какво има в книгата и то не е нищо лошо. Но той съобщи, че не бил доволен. Бях оставен извън групата на мача ни срещу Блекбърн. На същия ден ми се обади и ми каза, че не съм взел участие в срещата заради кавгата с книгата. Мислел си е, че може да се успокои, ако не играя. Проведохме няколко срещи след това, но никоя от тях не беше задоволителна”, довършва още бившият футболист.

Яп Стам признава, че не е очаквал решението да бъде продаден и че всичко се е решило на среща с легендарния треньор на една бензиностанция. “Малко по-късно същата седмица карах към вкъщи и се прибирах от тренировка, когато агентът ми се обади и ми каза, че съм бил продаден. Казах просто “Какво?!” и той добави, че ще се свържат с мен след минутка, за да ми съобщят. Няколко минути по-късно Фъргюсън ми звънна и ме попита къде съм. Живеехме в един район и искаше да се срещнем, за да поговорим. Отбих в една бензиностанция близо до един мол и се срещнахме там. Когато пристигна, се качи в колата ми и ми каза, че клубът е приел оферта от Лацио. По-малко от 24 часа по-късно вече бях в Рим и преминах в клуба”, завършва историята си Стам.

Сър Алекс Фъргюсън призна по-късно, че съжалява за това, че е продал футболиста, като защитникът игра още за Милан и Аякс, преди да се оттегли от активната си футболна кариера през 2007-а и да се отдаде на треньорството.

ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ