Мохамед Салах: Изиграхме перфектен мач

"Днес се представихме много добре, всички бяха перфектни. Доволен съм от резултата и чакам с нетърпение следващите два мача. Всички сме мотивирани, всеки по свой начин, но целта ни си остава една и тя е победата. Чувствам се отлично тук, в Ливърпул. Още при пристигането ми основната цел на всички бе да спечелим титлата. Този град и тези фенове не са виждали трофея толкова дълго време, че вече е крайно време това да се случи. Може би и миналата година можехме да го направим, но тогава Манчестър Сити просто бяха твърде добри и заслужаваха титлата повече.

15 - Mo Salah has scored 15 @premierleague goals at Anfield this season - no other player has scored more than 10 home goals in the competition this term. Indeed, the Egyptian has scored in each of his last six home league games for the Reds (seven goals). Comforts. pic.twitter.com/AkHktVMV6k