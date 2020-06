Тенис Дани Валверду реагира остро на нападките на Сърджан Джокович към Григор 25 юни 2020 | 09:04 - Обновена Прочетена 1907 0



Валверду сподели в социалните мрежи статия на британския “Телеграф” със скандалните коментари на Джокович-старши и призова автора й Саймън Бригс да не дава трибуна на сърбина.



“Нямаше как да падне по-ниско”, реагира остро Валверду в “Туитър”.

Please don’t give him a bigger voice than he deserves @simonrbriggs This is as low as it gets. https://t.co/eEzyG38ld1 — Daniel Vallverdu (@danielvallverdu) June 24, 2020 Григор Димитров и венецуелският специалист работиха съвместно в продължение на три години. Тяхното сътрудничество започна през 2016-а, а през 2017 година българинът постигна най-големите си успехи до момента. Григор започна сезона с титла в Бризбън, след това на Откритото първенство на Австралия стигна до паметен 1/2-финал с Рафаел Надал, в който много малко не му достигна за победата, в София вдигна шампионския трофей в “Арена Армеец”, а по-късно в Синсинати спечели първата си “Мастърс” титла в кариерата си. Завършекът бе успехът му на Финалния турнир на АТР в Лондон, след който Григор Димитров се изкачи до №3 в световната ранглиста.



