Лека атлетика Отмениха маратона на Ню Йорк 24 юни 2020 | 18:48



Маратонът на Ню Йорк, насрочен за 1 ноември, бе отменен заради пандемията от коронавирус. Организаторите на проявата са преценили, че състезанието може да допринесе за разпространението на заразата сред участници, доброволци, зрители и други.



Breaking News: The New York City Marathon, the world’s largest, has been canceled this year amid concerns about the spread of the coronavirus https://t.co/ZBCMVxKxJz — The New York Times (@nytimes) June 24, 2020 "Този маратон е любимо събитие за нашия град, но аз приветствам решението на организаторите да поставят здравето и безопасността на участници и зрители на първо място", заяви кметът на Ню Йорк Бил де Блазио.

Миналогодишното издание на маратона завършиха рекордните за света 53 640 души. 0



