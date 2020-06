НБА Дреймънд Грийн: ЛеБрон е може би най-великият играч за всички времена 24 юни 2020 | 18:44 Прочетена 161 0



"He's arguably the greatest player of all-time. Look at his resume, it's flawless." - Draymond talking about LeBron on First Take while wearing a Klutch shirt! pic.twitter.com/f2QwRM6hoQ — Ballislife.com (@Ballislife) June 23, 2020 Дреймънд добави, че визитката на Краля е безупречна, което е основният мотив за избора му. Както е известно, двамата са съперници още от началото на династията на Голдън Стейт през 2015-а, като до момента са се изправяли един срещу друг в четири различни финални серии за най-голямото отличие в НБА. Крилото на Голдън Стейт Уориърс Дреймънд Грийн взе страната на ЛеБрон Джеймс в спора за най-великият баскетболист в историята на играта. По време на разговор в предаването "First Take" трикратният шампион с "войните" не отрече величието на Джеймс и заяви, че "той е може би най-великият играч за всички времена".Дреймънд добави, че визитката на Краля е безупречна, което е основният мотив за избора му. Както е известно, двамата са съперници още от началото на династията на Голдън Стейт през 2015-а, като до момента са се изправяли един срещу друг в четири различни финални серии за най-голямото отличие в НБА. 0



