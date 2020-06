Бруно Фернандеш имал плакат на бивш играч на Манчестър Сити

Новата звезда на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е бил голям почитател на бившия атакуващ халф на Манчестър Сити Стивън Айрлънд, като дори е имал негов плакат като дете. Това разкри самият ирландец, който е съсед на португалеца в Манчестър.

“Той ми каза, че като дете е имал мой плакат. Също така, когато играел Football Manager, винаги ме е взимал в своя отбор. “Имал си мой плакат? И наистина ли се ме купувал във Football Manager?”, учудих се аз. Имам предвид колко странно е това?”, сподели Айрлънд пред The Athletic.

