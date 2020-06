НБА Пол Джордж: Най-доброто тежко крило искаше да играе с мен в Пейсърс, но те отказаха 24 юни 2020 | 17:23 Прочетена 288 0



След това обаче, той поиска да бъде разменен, а решението му не се прие никак добре от феновете в Индианаполис. Джордж взе участие в разговор с The Players' Tribune, където обясни защо е решил да напусне клуба, който го въведе в НБА.

Paul George says he had at the time, the best PF in the NBA ready to team up with him in Indiana



"They didn’t want to do it . . . I called my agent like, 'Man, get me up outta here. They don’t want to win.'"



( https://t.co/2LBpBdl9mY) pic.twitter.com/1sSDG3Xdfi — NBA Central (@TheNBACentral) June 23, 2020 Преди да пристигне в Оклахома и Лос Анджелис, Пол Джордж започна да гради историята си в Индиана Пейсърс. Крилото бе част от "пешеходците" в рамките на 7 години между 2010-а и 2017-а, като записа средно по 18.0 точки, 6.3 борби и 3.2 асистенции на мач.След това обаче, той поиска да бъде разменен, а решението му не се прие никак добре от феновете в Индианаполис. Джордж взе участие в разговор с The Players' Tribune, където обясни защо е решил да напусне клуба, който го въведе в НБА. "Няма да назовавам имена, защото не искам да ги замесвам в това, но ще кажа само, че по онова време най-доброто тежко крило искаше да дойде в Индиана и да се съюзи с мен. Те ми казаха, че тъй като сме отбор с малък пазар, не можем да си позволим такава сделка. Така че аз се разгневих и се запитах изобщо какво правя тук. Те не искаха да печелят. Най-доброто тежко крило иска да играе с нас, не всеки избира Индиана", обяснява Джордж.

I keep getting Blake Griffin comments over this. It was NOT him. PG is referring to Anthony Davis who had a couple yrs left on his deal. No commitment to #Pacers beyond that and a team gutting itself to get AD and then having to compete w/Lakers in free agency made it a no-go https://t.co/cJ1BppN6L2 — J. Michael (@ThisIsJMichael) June 23, 2020 Феновете веднага започнаха да водят дискусии в социалните мрежи за това кой е бил играчът, който е искал да дойде в Индиана. Според източник от Лигата това е бил бившето тежко крило на Ню Орлиънс Антъни Дейвис. Феновете веднага започнаха да водят дискусии в социалните мрежи за това кой е бил играчът, който е искал да дойде в Индиана. Според източник от Лигата това е бил бившето тежко крило на Ню Орлиънс Антъни Дейвис. 0



