Бащата на Никола Йокич даде информация за състоянието на сина си

Бащата на звездата от НБА Никола Йокич - Бранислав Йокич, говори пред Nova.rs за състоянието на сина си, който е дал положителна проба за COVID-19. Звездата на Денвър Нъгетс се чувства добре, като не проявява никакви симптоми от седмица насам. Още един контактувал с Джокера - звездата на Денвър Никола Йокич, с Covid-19

"Всички сме добре. Никола е добре. Вече мина седмица от това. Каквото е имал, вече го няма. Не проявява симптоми, с нас е и всичко е наред", успокои бащата на центъра.

This pic is from less than a week ago.



Both Jokic and Djokovic tested positive for coronavirus today. pic.twitter.com/RwpH2v7Mda