Марк Алън бил доброволец по време на извънредното положение

Марк Алън разкри, че се е занимавал доброволно с благотворителна дейност по време на извънредното положение във Великобритания.



Да направиш 6 сенчъри брейка и да загубиш

“Първите няколко седмици на изолация бяха доста тежки. Виждах се само чрез видео разговори с приятели, с които пиехме по няколко питиета. Това беше единственият ми контакт с хора и ми тежеше.

Не ми се стоеше вкъщи по цял ден и затова реших да предложа доброволно да помагам с каквото мога на хора в нужда. Впоследстие се свързах с един човек от социалните служби в Антрим и така започнах да изпълнявам поръчки на нуждаещите се из града. Правех го по 3-4 часа на ден, купувам им хранителни стоки от магазина и някакви такива неща.

