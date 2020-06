Англия Арсенал удължи договора на Давид Луис 24 юни 2020 | 10:31 - Обновена Прочетена 655 0



RT @brfootball: David Luiz has signed a new one-year deal at Arsenal, reports @David_Ornstein pic.twitter.com/OadshDFsqk best transfer I heard to date — The Nutmegg (@The_Nutmegg) June 24, 2020

Арсенал удължи договора на защитника Давид Луис с една година. Съотборникът му Седрик Соареш пък се съгласи на 4-годишен контракт с лондончани, след като пристигна на " Емиратс " под наем от Саутхамптън Продължаването на договора на Давид Луис бе прието с известна доза изненада от мнозина, след като той за пореден път демонстрира, че не е сред най-стабилните защитници миналата седмица. В първия мач на Арсенал след подновяването на първенството той влезе като резерва срещу Манчестър Сити , сбърка за първия гол на съперника, направи дузпа и получи червен картон, а тимът му загуби с 0:3.33-годишният бразилец се извини, но представянето му, както и високата му заплата, даваха повод за край на кариерата му при "артилеристите". Клубът обаче реши да удържи контракта му, който изтичаше на 30 юни.Дестният бек Соареш пристигна в Арсенал през януари под наем от Саутхамптън, но още не е играл за лондончани поради контузии. Въпреки това той получи дългосрочен договор.Трансферът на защитникът Пабло Мари, който е аут за четири месеца, пък стана официален. Той пристига от Фламенго за около 14 милиона паунда.

