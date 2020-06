Бейзбол Официално: Пролетни тренировки 2.0 рестартират МЛБ от 1 юли 24 юни 2020 | 09:58 Прочетена 41 0



Последното препятствие беше преодоляно късно снощи – подписване на протоколите за здраве и безопасност в условията на пандемията от коронавирус в САЩ. То ще позволи на бейзболистите да се съберат за пролетни тренировки "версия 2.0" от 1 юли и да започнат първенството на 23 или 24 юли на празни стадиони.



Information about Major League Baseball's return to play: https://t.co/TTOvy8C826. pic.twitter.com/kwSlUZUMDl — MLB (@MLB) June 24, 2020

"Мейджър лийг бейзбол е развълнувана да обяви, че сезон 2020 е на хоризонта – написа комисионерът Роб Манфред в официално изявление. – Осигурихме на профсъюза възможност да бъдат изиграни по 60 мача от отбор и сме въодушевени, че скоро отново ще можем да осигурим бейзбол за нашите страхотни фенове."



Програмата на най-краткия сезон в МЛБ от 1878 г. насам предвижда отборите да играят само дивизионни и "интердивизионни" мачове. С цел да се избегнат много и далечни пътувания всеки тим от Американската и от Националната лига ще се изправи по 10 пъти срещу всеки от четирите си дивизионни съперника и по четири пъти срещу петте отбора от съответната дивизия (Източна, Централна, Западна) в другата лига.



When you get that "MLB is back" alert pic.twitter.com/IQvPnZpVkh — ESPN (@espn) June 24, 2020

Също така се очаква повечето от 30-те клуба във Висшата лига да проведат триседмичната предсезонна подготовка на собствените си стадиони, а не в пролетните бази във Флорида и Аризона. Най-голяма неяснота има около Торонто Блу Джейс, тъй като здравните власти в Канада обявиха, че засега МЛБ не е представила необходимия план, за да може "сините сойки" да тренират и да играят в провинция Онтарио.



В началото на сезона всеки отбор ще разполага с разширен състав от 30 играчи, който ще бъде свит на 28 играчи след две седмици и на 26 играчи след четири седмици. Крайният срок за трансфери е 31 август. Бейзболистите ще получат пропорционална част от заплатите си, изчислена на база на съкратения брой мачове. При 60 вместо обичайните 162 двубоя играчите ще получат около 37% от възнагражденията си по договор за 2020 г.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 41

