ПСЖ потвърди: Трима играчи са изкарали COVID-19

От Пари Сен Жермен потвърдиха на клубния си сайт, че трима от футболистите и един треньор на тима са били заразени с коронавирус по време на карантината. Те обаче не посочиха конкретни имена.

“Вчера бяха проведени PCR и серологични тестове преди подновяването на тренировките на първия състав. Резултатите на трима играчи и един треньор на Пари Сен Жермен показаха преминали боледувания на COVID-19. Заразените са имали симптоми по време на самоизолацията, като не са били в контакт един с друг. Те вече не са заразни и могат да продължат тренировъчната си програма”, се казва в изявлението на ПСЖ.

