Босът на ATP с коментар за Adria Tour и случаите на коронавирус в тениса

The tennis players like little children says ATP president Andrea Gaudenzi



And by reading this the 3rd or 4th time I think he is not wrong. The players starting wearing masks AFTER the positive tests of Dimitrov and Coric (not before)



Credits: @QuentinMoynet pic.twitter.com/MVgWihuFM1 — Mica At Home (@MicaeThay) June 23, 2020 "Това е малко като да искаш от децата си да си сложат каска, докато се учат да карат колело, а те ти кажат: "Не, не не". А после, след като паднат от колелото, вече си слагат каска", коментира италианецът, добавяйки, че сега в световната тенис общественост трябва да бъдат още по-внимателни. Президентът на ATP Андреа Гауденци коментира събитията в световния тенис от последните дни, свързани с положителните проби за коронавирус на Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки. Преди минути пък стана ясно, че главният инициатор на Adria Tour Новак Джокович също е заразен с COVID-19. Adria Tour започна в средата на юни с турнир в Белград, а през изминалия уикенд имаше и кръг в Задар, но финалът бе отменен, след като стана ясно, че Григор Димитров е носител на вируса."Това е малко като да искаш от децата си да си сложат каска, докато се учат да карат колело, а те ти кажат: "Не, не не". А после, след като паднат от колелото, вече си слагат каска", коментира италианецът, добавяйки, че сега в световната тенис общественост трябва да бъдат още по-внимателни.

