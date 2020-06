Райън Блейни спечели фотофиниша в "Таладега"

Райън Блейни спечели надпреварата от НАСКАР Къп Сериите на „Таладега“

Пилотът на Team Penske триумфира след драматичен фотофиниш, в който победи Рики Стенхаус-младши (JTG Daugherty Racing) с по-малко от една гума разлика. Подиумът допълни Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing), който завърши надпреварата с предницата напред след инцидент в последните метри.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WHAT. A. FINISH. Retweet to congratulate Ryan <a href="https://twitter.com/Blaney?ref_src=twsrc%5Etfw">@Blaney</a> on his WIN at Talladega! <a href="https://t.co/GfNSc7g7mB">pic.twitter.com/GfNSc7g7mB</a></p>— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) <a href="https://twitter.com/NASCARONFOX/status/1275215265240944643?ref_src=twsrc%5Etfw">June 22, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Състезанието, което бе отложено от неделя за понеделник заради проливен дъжд, предложи много зрелище още с падането на зеления флаг и формирането на отборни групи, типични за състезанията на „Дайтона“ и „Таладега“. А по време на церемониите преди старта на надпреварата, всички пилоти показаха съпричастност към Бъба Уоалъс, в чийто гараж бе намерена въжена примка от бесило в неделния ден.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O4yGn7Oiwv4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



Първият етап от бе спечелен от новобранеца Тайлър Редик (‎Richard Childress Racing), след като жълтият флаг бе показан шест обиколки преди края на частта заради дъжд в първите два завоя, което доведе и до спиране на надпреварата за близо час. Вторият сегмент бе завоювана от Стенхаус-младши, също с фотофиниш срещу Блейни, преди Блейни да триумфира във финалната, с което записа и своята първа победа за сезона. По този начин той си гарантира участие в Плейофите в края на годината.

Следващия старт от НАСКАР Къп Сериите е в събота на „Поконо Рейсуей“. „Сложният триъгълник“ ще предложи уникален уикенд с две надпревари от топ нивото на НАСКАР, втората от които ще е в неделния ден.