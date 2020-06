Тенис Дан Евънс призова Новак Джокович да поеме отговорност 23 юни 2020 | 09:49 Прочетена 533 0



копирано





Първите два мини-турнира се проведоха в Белград и Задар, а в сръбската столица играчите се включиха в шумно парти, за което бяха доста критикувани.



"Не мисля, че той трябва да прави купон и да се танцува един върху друг", каза Евънс преди началото на демонстративния турнир "Битката на британците" в Роухемптън.

View this post on Instagram A post shared by Sportski portal (@dodajnedriblaj_com) on Jun 15, 2020 at 12:23am PDT "Двама много добри тенисисти са с положителни тестове. Джокович трябва да почувства известна отговорност за своето събитие и как това е станало. Много е жалко, че Григор и Чорич са заразени, но изненада ли е? Мисля, че това е въпросът, който всички трябва да си зададем", добави Евънс. Световният номер 1 Новак Джокович трябва да поеме отговорност, след като Григор Димитров и Борна Чорич дадоха положителни тестове за COVID-19, докато участваха в демонстративния турнир "Адрия къп", организиран от сърбина. Това заяви британецът Дан Еванс.Първите два мини-турнира се проведоха в Белград и Задар, а в сръбската столица играчите се включиха в шумно парти, за което бяха доста критикувани."Не мисля, че той трябва да прави купон и да се танцува един върху друг", каза Евънс преди началото на демонстративния турнир "Битката на британците" в Роухемптън."Двама много добри тенисисти са с положителни тестове. Джокович трябва да почувства известна отговорност за своето събитие и как това е станало. Много е жалко, че Григор и Чорич са заразени, но изненада ли е? Мисля, че това е въпросът, който всички трябва да си зададем", добави Евънс.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 533

1