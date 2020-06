Голф PGA Championship без публика на 6 август 22 юни 2020 | 18:17 Прочетена 35 0



Първият “мейджър” турнир по голф за годината PGA Championship ще се проведе без публика между 6 и 9 август. Община Сан Франциско и PGA взаимно обявиха дългоочакваното събитие, като до последно се надяваха да им бъде позволено да го организират със зрители, но до такъв компромис не се стигна. The PGA Championship, the opening men’s major of the year, will be played without spectators this August. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 22, 2020 Брукс Кьопка ще преследва трети пореден триумф, с което би станал първият голфър с “хеттрик” на “мейджър” в последователни сезона от 1956 година насам, когато Питър Томпсън го осъществи в The Open. Световният голф тур се поднови на 11 юни, а Европейският тур ще го направи през юли, също без публика.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

