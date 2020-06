Аякс привлече бивш нидерландски национал от Евертън

Вратарят Мартен Стекеленбург премина от Евертън в Аякс, съобщават от пресслужбата на холандския футболен клуб. Договорът на 37-годишния страж е за един сезон и ще бъде в сила от 1 август 2020-а до 30 юни 2021 година.

Where it all began... #WelcomeBack pic.twitter.com/phr6UB5Abt