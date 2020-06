Тенис Тестът на Зверев е негативен, германецът, Чилич и Рубльов започват самоизолация 22 юни 2020 | 15:10 Прочетена 99 0



Marin Cilic und Andrey Rublev hatten schon angekündigt, sich in Selbstquarantäne nach der Adria Tour zu begeben. Auch Alexander Zverev wird dies in Absprache mit dem Arzt tun. https://t.co/I5vtKlrTeH — Chip & Charge (@ChipundCharge) June 22, 2020 В същото време стана ясно, че други двама от участниците в Adria Tour в Задар през изминалия уикенд - хърватинът Марин Чилич и руснакът Андрей Рубльов, са взели решение да се самоизолират, въпреки че техните тестове, също като този на Зверев, са дали негативен резултат. Рубльов достигна до финала, в който трябваше да играе с Новак Джокович, но минути преди началото на мача стана ясно, че Григор Димитров е заразен с коронавирус и тази новина накара организаторите да отменят финалната среща.

Andrey Rublev and Marin Cilic both decide to self isolate after testing negative for Coronavirus, but both played the Adria Tour and have stated how seriously they take the issue of spreading the virus. Hence the self imposed isolations — Tennishead (@tennishead) June 22, 2020 На този етап е ясно, че с коронавирус са заразени Григор Димитров и хърватинът Борна Чорич, а се чака резултатът от теста на Новак Джокович.

