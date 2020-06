Гняв и възмущение се изляха върху Новак Джокович

Вълна от възмущение заля социалните мрежи след новината, че Григор Димитров е дал положителна проба за COVID-19. В неделя вечер най-добрият ни тенисист сам обяви в "Инстаграм", че е заразен, а веднага след това бе отменен финалът в Задар от "Адриа Тур" - благотворителния турнир на Новак Джокович, в който Гришо участва през последните два уикенда.



Треньорът и съперникът на Григор също с коронавирус, и от щаба на Ноле има заразен

Димитров излезе на кортовете в Задар в събота следобед, а след това се отказа от последните си два мача в хърватския град. Пред телевизията, излъчваща турнира, той обяви, че е почувствал умора и затова се върнал в Монако.

Pretty much every relevant player aside from Djokovic was pictured waiting to be tested last night. Marin Cilic, Borna Coric, Alexander Zverev, Donna Vekic, Andrey Rublev, Djordje Djokovic. [Luka Gerlanc / Cropix]https://t.co/KeDBmfEpGF pic.twitter.com/kyNMEUBNIR