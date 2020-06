Жената на вратаря на Ростов с нова атака срещу РФС

View this post on Instagram

Сегодня РФС принял решение из-за карантина перенести один из матчеи на резервную дату. Отчего-то вспомнилось сразу произведение Дж.Оруэлла «Скотныи двор». Перефразируя: все равны, но некоторые равны более других. Горько. Обидно. P.S.: Прошу не усматривать в изображении никаких намеков, это лишь обложка книги. #мыростов

