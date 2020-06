Пол Пиърс предвиди титла за Голдън Стейт в следващите три години

Легендата на Бостън Пол Пиърс е оптимист за бъдещето на Голдън Стейт Уориърс. Въпреки че "войните" изкараха много труден сезон и се озоваха на последната позиция в класирането, Пиърс смята, че тимът може да стане шампион в близките три години.

"Наистина, наистина вярвам, че могат да спечелят титла в рамките на следващите три години. Въпреки че не видяхме Къри и Клей заедно в игра този сезон, трябва да признаем, че това е може би най-добрата гардова линия в целия баскетбол", сподели Истината.

BREAKING: Warriors now have 0% chance of winning a title within the next 3 years because of Paul Pierce. https://t.co/xw8qNkwlcw