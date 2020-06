Сари: Лъжа е, че съм се скарал с Пянич

Наставникът на Ювентус Маурицио Сари отрече днешната информация на “Ла Стампа”, че е имал свада с халфа Миралем Пянич по време на тренировка на тима.

“Това е фалшива новина, въобще не сме се карали помежду си. Той е един от играчите, които пускам най-много в игра през този сезон. Трябва да разчитам на него, тъй като той има решаваща роля в халфовата линия от трима играчи. Говорих с Кристиано Роналдо преди полуфинала с Милан и финала с Наполи. Той обикновено играе най-добре, когато стартира малко по-встрани на терена”, заяви Сари пред “Скай Спорт Италия”.

