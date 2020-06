НБА Рон Артест разкри своя Топ 5 от най-велики играчи, не включи ЛеБрон и остави Джордан четвърти 21 юни 2020 | 15:41 Прочетена 235 0



Top five @NBA players ever

1. Bill Russell - 12 rings

2. Kareem Abdul Jabar- Number 1 in points , 6 MVP’s , 6 rings

Wilt chamberlain- averaged 50pts and 25rebs

4. MJ - 6 rings

5. Bean - 5 rings

Final list for all people and networks

This is the one and only correct list — Metta World Peace (@MettaWorld37) June 20, 2020 А класацията му е повече от интересна. Тя се базира най-вече на спечелените пръстени от даден играч, и заради това Артест ранкира Бил Ръсел (12 титли) като най-великият баскетболист на всички времена. Веднага след него поставя Карийм Абдул-Джабар (6 титли), Уилт Чембърлейн (2 титли), Майкъл Джордан (6 титли) и Коби Брайънт (5 титли).



pic.twitter.com/11HduqbYmi — Ari (@AriPearlstein) June 20, 2020 Тъй като списъкът му бе публикуван в социална мрежа, коментарите от феновете на баскетбола веднага заваляха, а голяма част от тях бяха силно критични. Забелязва се липсата на ЛеБрон Джеймс, който има три титли от НБА, а най-голямата изненада е Ем Джей, който е класиран под Ръсел, Джабар и Чембърлейн от Артест. This is the one and only stupid list. — Dennis Reis (@JoinGreenLeaf) June 20, 2020 Шампионът с Лос Анджелис Лейкърс от 2010-а Рон Артест (или Мета Уърлд Пийс, или Мета Сандифорд-Артест) разкри своя топ 5 от най-велики баскетболисти, стъпвали на паркета в Националната Баскетболна Асоциация, в личния си профил в "Туитър".А класацията му е повече от интересна. Тя се базира най-вече на спечелените пръстени от даден играч, и заради това Артест ранкира Бил Ръсел (12 титли) като най-великият баскетболист на всички времена. Веднага след него поставя Карийм Абдул-Джабар (6 титли), Уилт Чембърлейн (2 титли), Майкъл Джордан (6 титли) и Коби Брайънт (5 титли).Тъй като списъкът му бе публикуван в социална мрежа, коментарите от феновете на баскетбола веднага заваляха, а голяма част от тях бяха силно критични. Забелязва се липсата на ЛеБрон Джеймс, който има три титли от НБА, а най-голямата изненада е Ем Джей, който е класиран под Ръсел, Джабар и Чембърлейн от Артест. 0



