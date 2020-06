Рууни: Ливърпул ще доминира като Юнайтед при Фъргюсън, ако Клоп остане задълго

Легендата на Манчестър Юнайтед и настоящ играещ треньор на Дарби Каунти Уейн Рууни е сигурен, че Ливърпул може да повтори доминацията на “червените дяволи” в Премиър лийг под ръководството на сър Алекс Фъргюсън. Според него обаче това ще е възможно само ако мениджърът Юрген Клоп остане на “ Анфийлд ” за дълъг период от време.

“Съставът на Ливърпул е млад и всички ключови играчи са обвързани с дългосрочни договори. Имат огромен потенциал да печелят още трофеи. Клоп твърди, че е невъзможно за който и да е клуб да доминира както Юнайтед преди време, но той греши. Има лесен начин за Ливърпул как това да стане: да позволят на Клоп да продължи да работи в клуба. Юнайтед доминираше, защото Фърги се застоя толкова дълго. Мисля, че ако Клоп, който е само на 53, остане на “Анфийлд” за следващите 10 години, Ливърпул ще спечели поне още пет титли на Премиър лийг”, пише Рууни в колонката си за “Таймс”.

