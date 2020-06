Дзола: Стоичков наистина е много луд, с него винаги имахме бой за прекия свободен удар

- Той беше привикнал на коренно различен стил в Барселона. Точно това му попречи. Трябваше да го пускат на непривични за него постове в атаката с нови задачи. Така се стигна до бързата раздяла, но неговите заслуги за Парма през тази година са неоспорими.

- Винаги е трудно да се отговори на този въпрос. Двамата са различни футболисти от различни епохи. Аз съм играл с Марадона и съм силно повлиян от неговото присъствие. Затова ми е лесно да посоча Диего. Но няма да е справедливо за Меси, който също е фамозен футболист.

- Забавно момче беше в заниманията и определено ми харесваше да тренираме заедно. Любимият му номер беше да стреля във вратата от всевъзможни ситуации. Понякога опитваше дори от 40 метра и да – улучваше. Не традиционната, а малка врата до нея. И когато улучваше, даваше по 10 паунда на хората от щаба. С нас хващаше басове дали ще вкара. И ще ви призная - повечето пъти печелеше.

- Случи се през 1996 година. Събитията в Парма не вървяха добре, отборът също отслабна. Беше в края на годината. И аз, и Парма решихме, че това е правилният ход за всички.

- Челси имаше огромен късмет, че Абрамович влезе в клуба. Благодарение на такива хора във футбола се наляха огромни пари. Роман показа, че има качествата и средствата да изведе Челси до друго ниво. Лично аз съм му много благодарен за това.

