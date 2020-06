Микаела Шифрин започна тренировки на сняг

Американската звезда в ски-алпийските дисциплини, Микаела Шифрин, проведе първа тренировка на сняг в подготовката си за новия сезон.

Трикратната носителка на Големия кристален глобус проведе занятието в Купър Маунтин, Колорадо.

„Почувствах се невероятно отново да съм на снега. Не съм имала толкова дълъг период в моята кариера бе да се спускам. Не бях сигурна как ще се чувствам след толкова време извън пистите“, коментира Шифрин пред официалния сайт на американския ски отбор.

„Разбира се има още много въпросителни с „новото нормално“, но не мога да благодаря достатъчно на Купър Маунтин, Националния отбор на САЩ и моя екип, за невероятната работата, която свършиха, по организирането на този продуктивен лагер, при такива великолепни условия“, завърши американката.

THX @CopperMtn & @usskiteam!! There are so many athletes out there who are not able to practice their sports at all, so many people who are still hardly even able to get outside, so trust me I know how lucky we were to get even a little bit of training the past 2 wks. pic.twitter.com/OsYGOH9uHF