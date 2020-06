"Крепостта" Кристъл Палас поглежда към Европа след успех над Борнемут (видео)

Отборът на Кристъл Палас записа победа с 2:0 при гостуването си на Борнемут от 30-ия кръг на Висшата лига. Това е четвърта поредна суха мрежа за лондончани в английския елит, като го постигат за първи път от 1970 година насам. Във всеки един от тези мачове тимът достигна до крайния успех.

4 consecutive clean sheets in the top flight for the first time since 1970!