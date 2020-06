Торино и Парма подновиха Калчото с реми (видео)

Отборите на Торино и Парма завършиха наравно 1:1 на "Олимпико Гранде Торино" в отложен мач от 25-ия кръг в Серия "А". Именно с този двубой беше подновен сезонът в италианския елит след 103-дневна принудителна пауза заради пандемията от коронавирус.

В 15-ата минута Никола Н'Кулу откри резултата, след като Луиджи Сепе не успя да спаси негов удар с глава след изпълнение на корнер. В 31-ата пък неговият колега Салваторе Сиригу не се справи с мощен шут на Юрай Куцка и така словакът възстанови равенството. В 48-ата "биковете" получиха правото да изпълнят дозпа след фаул на Симоне Якопони срещу Симоне Едера. Сепе обаче отрази изпълнението на техния капитан Андреа Белоти, а до края на срещата никой от двата отбора не стигна до победен гол.

FULL-TIME



The spoils are shared on our @SerieA_EN return: it finishes one apiece in Turin #TorinoParma 1-1 pic.twitter.com/OokAfxy1KW