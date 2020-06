Героят за Брайтън: Арсенал си получиха заслуженото, трябва да се научат на скромност

Нападателят на Брайтън Неал Мопе донесе днешната победа на тима с 2:1 срещу Арсенал в 95-ата минута, но също така негов фаул стана причина за контузията на противниковия вратар Бернд Лено, заради което си навлече гнева на "артилеристите". След мача французинът се извини на стража, но също така обвини футболистите на съперника във високомерие.

"Някои от техните играчи трябва да научат какво е скромност. Един от тях говореше през целия двубой много лоши неща. Когато вкарах, просто трябваше да кажа: "Чуйте, така става, когато говорите лоши неща на терена". На почивката отидох при Микел Артета, за да се извиня. Никога не съм искал да контузя вратаря им. Скочих за топката. Извинявам се на отбора, както и на него. Имал съм лоша контузия, тежко е. Просто се опитах да спечеля топката. Когато се приземи, той си усука коляното. Такъв е футболът, има контакт. Никога не съм искал да го нараня. Отново се извинявам и му желая бързо възстановяване. Някои от играчите на Арсенал може би трябва да се научат да бъдат скромни понякога. Те доста говореха през първото полувреме и когато водеха с 1:0 през второто. Получиха си заслуженото", заяви Мопе.

