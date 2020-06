ММА Къртис Блейдс е по-тежък от Александър Волков с над 6 кг преди UFC on ESPN 11 (видео) 20 юни 2020 | 21:23 - Обновена Прочетена 147 0



Главна карта:



Мина кантарът преди събитието UFC on ESPN 11, което ще се проведе след броени часове във Вегас. Главната битка е в тежка категория и ще изправи един срещу друг Къртис Блейдс и Александър Волков. Двамата минаха успешно кантара и битката е официална. Блейдс беше по-тежък и закова 118.38 килограма, а Волков беше с тегло 112.03 килограма. Франк Камачо беше единствения боец, който се провали на кантара. Той беше с тегло 71.66 килограма.Главна карта: Къртис Блейдс (118.38 кг) и Александър Волков (112.03 кг) Шейн Бъргъс (66.22 к.) vs. Джош Емет (66.22 кг)

Ракел Пенингтън (61.68 кг) vs. Марион Ренеу(61.68 кг)

Лиъм Гууд (77.33 кг) vs. Бела Махмуд (77.33 кг)

Джим Милър (72.34 кг) vs. Рузвелт Робъртс (72.57 кг)

