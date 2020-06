Григор е болен, отказа се от втория си мач на Adria Tour

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров е болен и това е била причината за неубедителното му представяне в първия двубой за деня от демонстративния турнир Adria Tour в Задар.

Около половин час преди втория си мач за деня Григор обяви оттеглянето си от шоу-надпреварата, като ще бъде заменен от местния тенисист Нино Сердарушич. По информация на телевизията, излъчваща турнира - Sport Klub - все пак засега остава идеята Димитров да излезе за неделния си сблъсък срещу Новак Джокович.

Топ ракетата ни се е чувствал зле от началото на съботния ден, въпреки че вчера не е показвал никакви признаци на неразположение. Има съмнения за температура, независимо от която Григор излезе на корта срещу Борна Чорич, за да уважи феновете и всички свързани с турнира.

Well, that was not a match. Something wasn't quite alright with Dimitrov. He chose not to shake hands rather just fistpump the umpire. pic.twitter.com/FmHDVlHpAZ