Херта удари по амбициите на Леверкузен с красиви голове

Играещият единствено за честта си Херта (Берлин) победи с 2:0 на своя стадион претендента за място в Шампионската лига Байер (Леверкузен) в двубой от предпоследния 33-и кръг в Бундеслигата.

"Аспирините" владееха топката в 70% от времето, но въпреки това претърпяха поражение. Това стана благодарение на два впечатляващи гола на домакините. Първо в 22-ата минута Матеус Куня откри резултата с впечатляващ шут от границата на наказателното поле. В 54-ата минута пък Кшищоф Пьонтек се подигра с противниковите защита и вратар с фамозен пробив, а точно пред голлинията Доди Лукебакио добута топката в опразнената врата за крайното 2:0.

