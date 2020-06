Уникален трансфер! Зенит (Санкт Петербург) плати $2,8 милиона на Факел за Егор Клюка

View this post on Instagram

И еще один громкий трансфер Доигровщик @rusvolleyteam Егор Клюка @egorkliuka18 из @fakelvolley перешел в @vczenitspb Солидное подкрепление

