Майнц се спаси и усложни ситуацията на Вердер

Отборът на Майнц 05 постигна победа с 3:1 при домакинството си на Вердер (Бремен) в среща от предпоследния 33-и кръг в Бунеслигата.

В 25-ата минута след центриране от фаул удар на Карим Онисиво беше избит от голлинията, но Робин Куайсон съумя да добута топката за 1:0. Само пет минути по-късно Жан-Пол Боетиус удвои преднината на домакините с прецизен удар. В 58-ата минута със силен шут отблизо Юя Осако върна един гол за "бременските музиканти", които се втурнаха в търсене на изравнително попадение. Вместо това в 85-ата минута резервата Едмилсон Фернандеш оползотвори извеждащ пас на Ридле Баку, за да оформи крайното 3:1.

WE'RE STAYING UP!! WHAT A MATCH!



FT #StayingUpTheMainz #M05SVW 3-1 pic.twitter.com/8ebLPd2xgo