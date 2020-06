Тенис Новак Джокович почна с победа в Задар 20 юни 2020 | 18:29 Прочетена 82 0



Новак Джокович откри участието си в Задар с победа. Световният №1 надигра сръбския си сънародник Педя Кръстин с 4-3(3) 4-1 в мач от група „А“ на турнира, който е част от серията демонстративни надпревари Adria Tour. Организаторът на мини тура и Борна Чорич имат по един успех в потока, в който е и Григор Димитров. По-рано днес българинът загуби от хърватина с 1-4 1-4. По-късно днес първата ни ракета среща Кръстин, а 33-ият в света играе с Новак.



Джокович: Роджър и Рафа ме направиха играчът, който съм днес Още в първия гейм 17-кратният шампион от Големия шлем трябваше да спасява брейкбол. Въпреки че успя да се измъкне, изигра слабо второто си подаване и даде нов шанс на опонента след няколко непредизвикани грешки. Кръстин отговори подобаващо, като размина съперника по диагонала и взе аванс от пробив и 2-1.



Световният №244 беше много ефективен, когато сервираше, и затвърди брейка след неуспешна къса топка от страна на Джокович. По-опитният сърбин подобри играта си и движението по корта, но мрежата помогна на Педя Кръстин при една къса топка, с която той стигна до три сетбола. Бекхендът на 244-ия в мрежата обаче доведе резултата до дюс. Новак пое контрол в следващото разиграване, завърши по правата и спечели решаващата точка – 3-3. В тайбрека 17-кратният шампион от Шлема поведе с мини пробив, но форхенд уинър по диагонала и добър смач смекчиха пасива на Кръстин. До края двамата си размениха завършващи удари, но по-младият сърбин така и не стигна до шанс да настигне Джокович. Световният №1 завърши бекхенд по правата и си осигури спечелването на сета с 4-3(3). Smooth sailing.@DjokerNole defeats his fellow Serbian Kristin 4-3, 4-2.#AdriaTour pic.twitter.com/4g5bshBFED — Tennis Channel (@TennisChannel) June 20, 2020 В първите си две подавания след паузата световният №244 вкара почти всички от първите си сервиси в игра, но Джокович атакува от ретур. Възползва се от двойна грешка на Кръстин в много ключов момент и проби за 2-1. При 3-1 и 30-15 Новак вдигна публиката на крака след невероятна защита, в която спаси смач на опонента, прехвърли го и после завърши по правата за три мачбола. При първия опит да затвори срещата бекхендът му излезе в аут, но последва дълбок ретур и уинър, който сложи точка на спора при 4-1. 4--34--1

As always, the talent to make sure of (probe) wins during the match is alive and well. pic.twitter.com/UfF3w2jVyr — lucky (@777little777gif) June 20, 2020 Миналата седмица, в Белград, Джокович имаше шанса да се класира за финала на Adria Tour, но не успя да запише чиста победа над Александър Зверев и след 4-0 1-4 4-2 изпрати Филип Краинович в битка за титлата. tenniskafe.com

