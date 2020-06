Зверев допусна "изненада" в своя мач от Adria Tour

Шампионът от Финалите на АТР 2018 и двукратен победител в сериите “Мастърс” Александър Зверев не можа да се покаже в особено позитивна светлина в двубоя си от демонстративния тенис турнир Adria Tour в хърватския град Задар.

Световният номер 7 отстъпи в два тайбрека 3:4(2), 3:4(1) на 157-ия в света Данило Петрович. Германецът отново показа познатите си слабости в последно време в играта - големия брой двойни грешки и на моменти дори комични изпълнения на сервис, като тези по-долу (трябва да се отчете и силният вятър):

You gotta be kidding me pic.twitter.com/NrsaJRnoH1