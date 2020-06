Клипърс са заплашени да останат без един от основните си играчи заради размириците

Един от основните точконосители на Лос Анджелис Клипърс - гардът Лу Уилямс, не е сигурен дали би искал да се завърне на паркета при рестарта на сезона. Стрелецът изрази своята загриженост около това, че мачовете могат да премахнат фокуса от движението "Черните животи имат значение" (б.р - Black Lives Matter) и сподели, че е "50-50" дали ще отпътува за Орландо с отбора си.

"Целта на момчетата, които повдигат въпроса за пропускането на сезона е, че всъщност не искаме да служим като разсейване. За нас единствената полза от това да не играем е, че ще запазим фокуса върху битката (с расизма). Рестартът на сезона е след шест седмици, а за толкова време светът се нуждае от изцеление. Те може да ни искат да сме на паркета, но ако все повече чернокожи деца или възрастни са обекти на полицейска бруталност, и ако все още сме възмутени от това, то не знам дали е в наш интерес да играем", обясни Уилямс в конферентен разговор, организиран от CoStar.

