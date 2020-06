НБА Клей Томпсън се завръща на паркета 20 юни 2020 | 13:18 - Обновена Прочетена 234 0



Стрелецът на "войните" пропусна целия сезон, който така или иначе бе пълен провал за Голдън Стейт. Отборът завърши на последното място в Лигата с баланс 15-50 и ще започне да се подготвя за следващата кампания, докато останалите тимове решават кой ще царува в НБА през този сезон.



Klay Thompson has been medically cleared to train without restrictions and is expected to participate fully in Warriors’ summer minicamp, per @anthonyVslater



Klay Thompson has been medically cleared to train without restrictions and is expected to participate fully in Warriors' summer minicamp, per @anthonyVslater



He suffered a torn ACL in June 2019 pic.twitter.com/3tDFNqFtpZ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 19, 2020 Именно Томпсън е една от ключовите фигури за Уориърс. Бъдещето пред трикратните шампиони от последното десетилетие не изглежда никак зле, тъй като в състава са още Стеф Къри, Андрю Уигинс и Дреймънд Грийн, а отборът ще разполага и с някой от топ изборите в Драфт 2020.



