Официално: Борислава Христова подписа с първия си клуб

Buuuum! Najwikszy talent bugarskiej koszykówki, z rekordem punktowym w NCAA – 38, MVP mistrzostw Europy U16 i U18 dywizji B - Borislava Hristova zagra w Gorzowie! Welcome on board @hrriistova #azsgorzow #enea #gorzow #basketballteam #basketballgirl #basketballplayer #onboard #newplayer #ballislife #basketball #lovebasketball #koszykowkakobiet #eblk #energabasketligakobiet

