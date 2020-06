Играч на Мемфис негодува за рестарта в НБА: Всичко е заради парите

Крилото на Мемфис Гризлис Джъстис Уинслоу е сред недоволните от рестарта на сезона в НБА. Бившият играч на Маями Хийт написа в личния си профил в "Инстаграм", че Лигата се интересува единствено от парите, като не я интересува здравето и безопасността на играчите.

"Тук вече не става въпрос за баскетбола или безопасността на играчите. Всичко е заради парите. Не съм сигурен дали въобще ги интересува, че можем да се заразим с коронавирус", написа Уинслоу.

Justise Winslow sends shots at the NBA and NBPA for only caring about money pic.twitter.com/PFXxufValX