След изневери и дете от любовница, Кайл Уокър предложи брак на бившата си (снимки)

Според последните слухове Кайл Уокър е предложил брак на бившата си Ани Килнер, само няколко месеца след като риалити звездата Лорин Гудман му роди дете.

Според „The Mirror”, 30-годишният английски национал е изненадал 27-годишният модел с купища цветя в дома им, след като тя призна, че е отворена да разпали романса им отново.

Майката на трите му деца наскоро призна, че все още се бори с болката от прекратената им връзка, след като откри, че той й изневерява.





Футболистът на Манчестър Сити обаче прави всичко по силите си, за да си върне жената, с която е през последните девет години.

Той е обсипал дома им с бели рози старателно подредени под формата на огромно сърце, като декорацията обхваща и стълбите към горния етаж на къщата. Листенца пък са разпръснати по пода в съчетание със запалени свещи.

От снимките се вижда, че скандалният футболист доста се е постарал за романтичната обстановка, а според източници Кайл е купил и торта, която гласи „омъжи се за мен“.









Предложението се появява само седмица след като Ани каза пред „The Sun“, че все още се бори със загубата на връзката си с Кайл.

„Не знам какви са мислите или чувствата ми вече. Чувствам се мъртва отвътре. Всеки ден е изпълнен с болка. Не мисля, че някога ще бъда същата поради това, което е направил. Много ме натъжава, че съм се повредила толкова силно, когато не съм направила нищо, за да го заслужа. Опитах се да го намразя, но как мога да мразя мъжа, който децата ми обичат толкова много? Преди изневярата той беше най-добрият ми приятел, моята сродна душа. Можех да разчитам на него за каквото и да е.”, сподели преди няколко дни Ани.

През март 2019 г. Ани изхвърли Кайл, когато научи, че е изпращал съобщения до риалити звездата Ex On The Beach Лора Браун.

След това тя беше опустошена, след като научи, че той чака дете от Лорин, след като те са имали връзка, след като той и Ани се разделиха. Лорин роди през април.